O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma do Governo sobre a progressão na carreira dos professores, agora com uma nova versão, na qual deverá constar a possibilidade de recuperar o tempo de serviço congelado nesta legislatura, depois de Marcelo ter vetado o primeiro texto. O chefe de Estado justifica a promulgação com a alteração efetuada pelo Governo, cujo teor só deverá ser conhecido quando o diploma for publicado em ‘Diário da República’.









