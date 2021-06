"Não deu o Euro, mas temos o Mundial. A luta continua": Marcelo recebe seleção e aponta a novas conquistas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta segunda-feira a seleção de futebol, eliminada no domingo do Euro2020, garantindo que sentiu "orgulho" da equipa e prometendo o apoio de todos os portugueses rumo ao Mundial de 2022.

"Ontem [domingo], senti-me orgulhoso de ser Presidente de Portugal, porque mostrámos que somos verdadeiramente dos melhores. Depois, podemos ganhar ou não, ter ou não sorte. Com a Hungria [3-0] tivemos uma ponta de sorte e ontem não. Há noites assim. Aconteceu-me como presidente, como professor e como aluno", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu a equipa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

De acordo com uma nota da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o chefe de Estado deixou palavras de incentivo para o Mundial do próximo ano, no Qatar: "Não deu o Euro, mas temos o Mundial. A luta continua. Queria dar-vos conta do meu orgulho de ter no meu país uma das melhores equipas que há no mundo, depois agradecer-vos por terem passado o grupo da morte e depois pela forma como enfrentaram o número um do ranking [a Bélgica]. Todos os portugueses, que eu represento, queremos dizer-vos que podem contar com o nosso apoio até ao Mundial do Qatar".