Marcelo e Costa juntos esta sexta-feira na abertura da Cimeira Ibero-Americana em Santo Domingo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão estar esta sexta-feira juntos na abertura da 28.ª Cimeira Ibero-Americana de chefes de Estado e de Governo, em Santo Domingo.

O chefe de Estado já se encontra desde quarta-feira à noite na capital da República Dominicana, onde na quinta-feira realizou uma visita oficial de um dia, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

O primeiro-ministro viaja esta sexta-feira para Santo Domingo, desde Bruxelas.



A cerimónia inaugural da 28.ª Cimeira Ibero-Americana, que tem como lema "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável", está marcada para as 19:00 locais (23:00 em Portugal continental).





Antes, o Presidente da República irá falar no encerramento de um encontro empresarial ibero-americano.A cimeira de Santo Domingo será a primeira com formato totalmente presencial desde o início da pandemia de covid-19, que levou a que o anterior destes encontros, previsto para 2020, em Andorra, se realizasse apenas em 2021, com formato híbrido.As sessões com intervenções dos chefes de Estado e de Governo, em que discursarão Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, serão no sábado.A comunidade ibero-americana é composta por 22 países, dos quais três europeus, Portugal, Espanha e Andorra, e 19 latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana.A primeira cimeira desta comunidade realizou-se em 1991, em Guadalajara, no México. Os encontros de chefes de Estado e de Governo repetiram-se, com periodicidade anual, até 2014. Desde então, passaram a ser de dois em dois anos.Em regra, Portugal tem sido representado nas cimeiras ibero-americanas conjuntamente pelos chefes de Estado e de Governo.O primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram juntos e estrearam-se ambos nestes encontros em outubro 2016, na cimeira de Cartagena das Índias, na Colômbia.Em novembro 2018, Marcelo Rebelo de Sousa participou na 26.ª Cimeira Ibero-Americana, na cidade histórica de Antigua, na Guatemala.Em abril de 2021, o Presidente da República e o primeiro-ministro estiveram na 27.ª Cimeira Ibero-Americana, em Andorra-a-Velha, Andorra, marcada pela pandemia de covid-19.