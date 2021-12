Os recentes casos de assédio sexual no campus da Universidade do Minho, em Braga, e numa das residências universitárias, que levou já ao afastamento de um funcionário, levaram os alunos a organizar uma manifestação pela eliminação do assédio.





O protesto está marcado para as 15h00, junto à Estátua do Prometeu, no Campus de Gualtar, e os alunos vão marchar, vestidos de negro em sinal de luto, até à Reitoria da Universidade do Minho, no Largo do Paço, em Braga. Ao longo dos cerca de três quilómetros de caminhada, os universitários vão exigir o reforço da segurança dentro e fora do campus, com vários testemunhos de alunos vítimas de assédio.