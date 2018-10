Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marques Vidal defende colaboração premiada

Magistrada diz que deviam ser possíveis investigações com base no enriquecimento não justificado.

Por Sónia Trigueirão | 09:24

Joana Marques Vidal, que deixou na quinta-feira o cargo de procuradora-geral da República (PGR), defendeu, numa entrevista ao ‘Expresso’, a colaboração premiada e investigações com base apenas no enriquecimento não justificado.



A magistrada disse que não gosta da expressão "delação premiada". Segundo Joana Marques Vidal, "a delação tem em si mesmo um sentido pejorativo para os portugueses, atendendo à nossa história recente com a ditadura". Mas não tem dúvidas em afirmar que "Portugal deve caminhar num sentido de realmente alargar o âmbito da colaboração premiada". Já no que diz respeito ao enriquecimento ilícito, a magistrada defende "a possibilidade de se iniciar uma investigação com base na verificação da desconformidade e da não justificação do enriquecimento".



Isto porque a lei atual apenas permite ao Ministério Público atuar quando consegue ligar esse enriquecimento injustificado a um outro crime, como corrupção ou fraude fiscal.



Joana Marques Vidal disse ainda que ficou surpreendida com a dimensão da corrupção em Portugal e que "politicamente a resposta não é eficaz" e "tem sido muito superficial".



Soube duas horas antes pela ministra

A magistrada revelou ter sabido que "não iria haver renovação" do mandato duas horas antes de Lucília Gago ter sido anunciada como sua sucessora na Procuradoria-Geral da República. Disse que o nome lhe foi comunicado pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.



Acusação da Operação Marquês "tem a sua factualidade, prova e está bem articulada"

A ex-procuradora-geral da República disse que acusação do processo Marquês, que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates, é "boa". "Parece-me que tem a sua factualidade, tem a sua prova, está bem articulada", afirmou a magistrada, que contou que foi informada antecipadamente da detenção de José Sócrates, ocorrida a 21 de novembro de 2014, e que a sua preocupação foi saber se havia fundamentos suficientes e indícios aprofundados em termos jurídicos e factuais. Foi-lhe dito que sim.



PORMENORES

Sai sem mágoa

A magistrada garante que sai "sem mágoa nenhuma" do cargo que exerceu durante seis anos, assegurando que o relacionamento institucional com o Presidente da República e com o primeiro-ministro "foi sempre saudável e cordial".



Mandato único mas longo

Joana Marques Vidal afirmou que a Constituição prevê a possibilidade de renovação do mandato, mas pessoalmente entende que este devia ser único, embora mais longo (9 anos).



Defende Amadeu Guerra

A magistrada afirmou que Amadeu Guerra, atual diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foi um "elemento essencial" e que "gostaria de o ver mais tempo no cargo". Enalteceu a sua competência e capacidade de liderança.