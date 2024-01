A DGS recomenda a utilização de máscara em locais muito frequentados, com aglomerados de pessoas e sobretudo em espaços fechados, nomeadamente, a todos os utentes e profissionais de saúde no contexto de avaliação clínica presencial de doentes com sintomas respiratórios agudos.A DGS diz ainda que todas as pessoas com sintomas respiratórios agudos devem adotar as medidas básicas de prevenção, como a lavagem frequente das mãos.