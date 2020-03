Máscaras roubadas de salas protegidas no Hospital de Elvas

Foram roubadas neste fim de semana, no Hospital de Santa Luzia, em Elvas, máscaras de proteção dos serviços de Cirurgia, Ortopedia e Internamento.Sobraram apenas as que estavam armazenadas e outras que se encontravam no hospital de dia, onde são feitos os tratamentos oncológicos.apurou que, para ter acesso às salas onde estavam guardadas as máscaras, é preciso um código.Confrontado pelo, o hospital confirma a abertura de "um processo de inquérito urgente" e, por isso, ainda decorre o "apuramento das circunstâncias". O roubo foi comunicado às autoridades.O Governo italiano publicou um decreto-lei que impõe um metro de distância entre pessoas nos bares, museus e igrejas. Nos bares e restaurantes é proibido o atendimento ao balcão.Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos países do G7 têm uma reunião, por telefone, para coordenar ações.O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial reiteraram que estão prontos para ajudar países em dificuldades com programas de financiamento rápido.