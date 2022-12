Mau tempo obriga 22 pessoas a abandonar casas em Loures

Vinte e duas pessoas ficaram desalojadas no concelho de Loures devido aos efeitos do mau tempo, indicou esta quinta-feira a Câmara Municipal, dando conta da existência de 160 ocorrências no município.

"A forte chuva das últimas horas, verificada em toda a região de Lisboa, originou, no concelho de Loures, cerca de 160 ocorrências", escreveu a autarquia numa publicação na sua página de 'Facebook' às 08h45, indicando que a maior parte das situações se deveu a deslizamentos de terras, quedas de muros e de árvores, e inundações e cheias.

Na sequência destes episódios, 22 pessoas tiveram de sair de casa e seis foram temporariamente acolhidas numa "zona de concentração de apoio à população" criada no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

O mau tempo provocou o condicionamento e corte de algumas estradas nacionais (EN), com as autoridades locais atentas às situações da EN115 (entre o nó de A-das-Lebres e a Rotunda das Oliveiras), da EN8 (entre a Flamenga e a Ponte de Frielas), da EN250 (na zona de Frielas), da EN374 (em Montachique), e ainda da Rua Comandante Ramiro Correia (que liga Frielas a Unhos).

No terreno, estiveram cerca de 200 elementos, entre bombeiros, forças de segurança e meios das autarquias, apoiados por 75 veículos, informou ainda a Câmara de Loures na publicação.

Os distritos de Lisboa, Faro e Santarém estiveram até cerca das 02h30 desta quinta-feira em aviso vermelho, devido às previsões de chuva forte e trovoada, o mais grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o estado de alerta para laranja nos distritos de Lisboa, Setúbal, Faro e Santarém até às 14:00 devido às chuvas fortes que se fazem sentir no continente.

Falando na sede da ANEPC em Carnaxide, em Oeiras, ao início da madrugada, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou que no distrito de Lisboa e Setúbal havia várias estradas e linhas de comboio cortadas.

Os 18 distritos de Portugal Continental encontram-se esta quinta-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento.