Uma médica do hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) foi acusada pelo Ministério Público de um crime de homicídio por negligência (punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa) de uma criança.O caso remonta a abril de 2019, quando a clínica deu alta a Beatriz Martins, uma bebé de 20 meses que acabou por morrer poucas horas depois.“Apresentava uma subida dos batimentos cardíacos e uma diminuição dos níveis de oxigénio no sangue”, pode ler-se no comunicado. De acordo com a acusação, no mesmo dia em que teve alta hospitalar, a criança “acabou por falecer devido a edema da laringe, que impedia a passagem de ar para os pulmões”.