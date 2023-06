Médica interna que denunciou más práticas e negligência no Hospital de Faro demite-se

Diana Carvalho Pereira, a médica interna que denunciou más práticas clínicas e negligência no Hospital de Faro, demitiu-se do cargo no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). A jovem assumiu que a exposição da queixa e as represálias que lhe seguiram afetaram a sua saúde mental."Para não saberem pelas notícias primeiro, demiti-me. Demiti-me como já queria fazer desde o dia da queixa, mas decidi dar o benefício da dúvida a um novo estágio", escreveu a jovem numa publicação do Instagram.A médica apontou que o serviço em Portimão era totalmente "diferente, organizado e com bons profissionais", contudo sentia-se a mais. Tinha poucas tarefas definidas e não tinha um orientador."O mais relevante na minha decisão, é que estava numa cidade nova em que não conheço ninguém numa fase complicada da minha vida. Preciso de suporte emocional e aqui não tenho", lê-se.A polémica remonta a abril, quando Diana Carvalho Pereira afirmou que tinha conhecimento de 11 casos de má prática clínica e negligência médica, ocorridos este ano, no Hospital de Faro. Das situações, três dizem respeito a doentes que acabaram por morrer, duas a utentes que tiveram que ser internados nos cuidados intensivos e as restantes a lesões corporais resultantes de erros médicos.A médica fez participações à Ordem dos Médicos, à Entidade Reguladora da Saúde e à Administração Central do Sistema de Saúde."Sabia que fazer queixa iria trazer repercussões. E estão a lidar com elas como posso. Preciso de descansar, estar com os meus, estudar e orientar a minha cabeça e o meu futuro", rematou.