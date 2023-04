“Não tenho medo daquilo que eles me podem fazer”: Médica que denunciou erros no Hospital de Faro impedida de exercer

A médica interna que denunciou onze casos de alegada negligência no Hospital de Faro está agora impedida de continuar o internato no Serviço de Cirurgia porque não existem médicos disponíveis para orientá-la.Foi através de uma carta interna, enviada ao diretor do hospital, que o responsável pelo Serviço de Cirurgia expôs a indisponibilidade.Horácio Guerreiro, diretor clínico, nega que haja um afastamento de funções e adianta que a continuidade do internato da médica Diana Carvalho Pereira será avaliada depois das averiguações clínicas que estão agora em curso.A médica interna, que se encontra de férias fora do País, reagiu esta quarta-feira numa rede social às acusações de processos de difamação: "Não tenho medo daquilo que eles me podem fazer", adiantou.