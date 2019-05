Médicos abandonam urgências para ganhar mais no privado

Três médicos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foram acusados pelo Ministério Público por terem abandonado esta unidade pública dezenas de vezes para exercer em unidades privadas.Um dos médicos abandonou mesmo o serviço de Urgência do Hospital Pedro Hispano em quatro dias que estava escalado, para efetuar atendimento permanente no Hospital CUF do Porto. "Tal conduta é especialmente censurável", considerou o Ministério Público na acusação, à qual oteve acesso.Os três médicos foram acusados de abuso de poder, punido com pena de prisão até 3 anos.Segundo a acusação, os médicos deslocavam-se de manhã ao Hospital Pedro Hispano para fazer o registo biométrico e depois ausentavam-se para exercer em unidades privadas como o Hospital da CUF e Hospital da Boa Nova, onde realizavam cirurgias e consultas.Ao fim do dia, voltavam ao Pedro Hispano para o registo biométrico de saída, como se ali tivessem estado sempre.São acusados de "violar os deveres inerentes às suas funções" para obter benefícios ilegítimos, pondo em causa a prestação de cuidados aos utentes do Pedro Hispano.Um dos médicos abandonou o Pedro Hispano para exercer no privado por 65 vezes, outro fê-lo em 45 ocasiões e o terceiro por três vezes. Os factos ocorreram entre 2011 e 2013.A acusação fala em práticas "causadoras de um enorme mal ao País". Dois destes médicos rescindiram com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que integra o Pedro Hispano.Os três médicos eram também suspeitos de fazer diagnósticos errados para que os utentes fossem "desviados" para serem operados no privado.O Ministério Público não encontrou "indícios suficientes" para os acusar.