Quatro médicos, três enfermeiros, e uma clínica de Braga, pagaram meio milhão de euros aos pais de uma menina, agora com 15 anos, que ficou em estado vegetativo devido a complicações no parto. O caso estava na Justiça há nove anos e só recentemente, quando perceberam que deveriam ser condenados, os arguidos chegaram a acordo com os queixosos.