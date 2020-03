Medidas do Estado de Emergência já entraram em vigor. Saiba tudo o que fecha e o que continua aberto

O diploma do Governo que regulamenta o Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República devido à pandemia de covid-19 indica as atividades e estabelecimentos que poderão continuar a funcionar.Lista das atividades e estabelecimentos que "disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais" e que poderão continuar a funcionar a partir da entrada em vigor do decreto do Governo, às 00h00 de domingo: (Estas atividades e estabelecimentos podem funcionar, mesmo que estejam integrados em centros comerciais)-Minimercados,e hipermercados.-Frutarias, talhos, peixarias e padarias., nos casos de venda de produtos alimentares.-Produção e distribuição agroalimentar.e bebidas (os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a atividade para "efeitos exclusivos de confeção destinada a consumo para fora do estabelecimento ou para entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário").a levar para casa.ou outros serviços de saúde e apoio social.e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.-Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos.-Oculistas.-Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene.-Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos.e respetiva reparação e manutenção (água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de transporte de passageiros).e tabacarias (jornais, tabaco).-Jogos sociais.-Estabelecimentos de venda de animais de companhia e respetivos alimentos.-Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes.-Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles.-Drogarias.-Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage.-Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico.-Estabelecimentos dee motociclos, tratores e máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e serviços de reboque.-Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático e de comunicações e respetiva reparação.-Serviçose conexas.-Serviços deao domicílio.ou de vigilância ao domicílio., desinfeção, desratização e similares.-Serviços de, exceto parques de campismo, podendo aqueles prestar serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento exclusivamente para os respetivos hóspedes.-Serviços que garantam-Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento.-Comércio e atividades de prestação de serviços situados ao longo da rede de autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais.Os estabelecimentos de comércio por grosso e os estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo poderão continuar a funcionar, estando neste caso interdito o acesso ao interior do estabelecimento pelo público.