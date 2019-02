Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mélanie de dois anos sofre de doença rara e precisa de dador de medula óssea

Pais não são compatíveis com a menina, que pode deixar de andar, ver e ouvir.

Por C.M. | 09:06

Mélanie Gonçalo, de 2 anos, vive em Ponte de Sor, e necessita de um dador de medula óssea.



A criança sofre de uma doença rara e tem de realizar um transplante para que as funções do corpo não sejam afetadas a partir dos 3 anos, que completa em julho.



Com 1 ano, a pequena ‘Mél’, como é conhecida, sofreu uma convulsão de 45 minutos em que lhe detetaram amucopolissacaridose.



Os pais não são compatíveis com a menina, que pode deixar de andar, ver e ouvir.



Já estão a ser elaboradas recolhas de modo a encontrar um dador compatível.



A família deixa um apelo para que todos façam os testes a fim de salvarem muitas crianças como ‘Mél’.