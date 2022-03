Mal entrou no carro, começou a chorar e a pedir para não voltar à escola.” Fátima Ferreira percebeu que algo de grave se passava com a filha, de seis anos e com problemas de visão, quando a foi buscar ao Centro Escolar de Margaride, do Agrupamento de Escolas Manuel Faria e Sousa, em Felgueiras.O comportamento da criança andava estranho há vários dias, mas a mãe pensava que teria a ver com saudades do pai, que trabalha no estrangeiro.