Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menos vacinados contra a gripe em Portugal

Época de vacinação começou duas semanas mais tarde.

Por Sónia Trigueirão | 09:38

Até 30 de outubro, 558 967 indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos já se tinham vacinado contra a gripe. Os dados são do vacinómetro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e revelam que a taxa de cobertura está ligeiramente abaixo dos valores de 2017.



No ano passado, no mesmo grupo etário, o número de indivíduos vacinados ultrapassava os 563 mil. Já na população com 60 a 64 anos, a taxa de cobertura deste ano é maior, com 108 710 vacinados, sendo que em 2017 era de 93 800.



O relatório da SPP teve apenas em conta pessoas com idade compreendida entre os 60 e os 64 anos (647 083) e igual ou superior a 65 anos (2,03 milhões), residentes no Continente e ilhas.



De acordo com o vacinómetro da SPP, a maior parte dos utentes vacinou-se por recomendação do médico (40,9%), sendo que 23,8% o fizeram por iniciativa própria e 20,9% no contexto de uma iniciativa laboral.



Apenas 9,3% decidiram vacinar-se porque sabem que fazem parte dos grupos de risco para a patologia da gripe e 3,8% aceitaram a recomendação do farmacêutico.



A campanha de vacinação contra a gripe começou a 15 de outubro, duas semanas depois do que tem sido habitual, para garantir maior proteção durante o período de epidemia que, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), é na segunda quinzena de dezembro.



O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem este ano 1,4 milhões de doses de vacinas para administrar.