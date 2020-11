Mercado Municipal em Évora encerra após um caso positivo de Covid-19

O Mercado Municipal 1.º de Maio, em Évora, encerrou esta sexta-feira preventivamente e por tempo indeterminado, após a deteção de um caso positivo de covid-19 entre os lojistas do espaço, informou o município.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Évora indicou que, devido a este caso de covid-19, vai promover a realização de testes a todos os funcionários municipais que trabalham no espaço e aos operadores que o pretendam.

"Os operadores que assim o desejarem" devem solicitar à câmara municipal a realização de testes de despiste, sublinhou.

Segundo a autarquia, a reabertura do mercado vai ocorrer "assim que as condições sanitárias o permitirem", de acordo com as normas definidas pelas autoridades de saúde.

A Câmara de Évora realçou que, apesar de o espaço estar encerrado, o mercado de produtores locais, que se realiza ao ar livre junto ao edifício do Mercado Municipal 1.º de Maio, se mantém "como previsto" para sábado.

Portugal contabiliza pelo menos 3.181 mortos associados à covid-19 em 198.011 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos.

Durante a semana, nestes municípios - que serão 191 a partir de segunda-feira, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.