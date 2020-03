Metade dos concelhos já tem pelo menos três casos positivos de coronavírus. Veja o mapa atualizado

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 29 de março e foram anunciados pela DGS a 30 de março. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados)



À beira de chegar ao "mês mais crítico desta pandemia", como caracterizou o primeiro-ministro, a 29 de março eram já metade os concelhos do país a registar pelo menos três casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.













Os dados reportados esta segunda-feira, 30 de março, pela Direção-Geral de Saúde, e que são referentes a domingo, mostram que são já 152 os municípios com pelo menos três casos, o que representa 49% do total de 308 concelhos que compõem o país.

Já os municípios com mais de 100 casos continuam a ser 14, tal como se verificara no sábado, representativos de 4,55% do total de concelhos portugueses. Somados os casos confirmados nestes municípios, o número ascende 4.234, cerca de dois terços do total com a doença covid-19 já confirmados desde 1 de janeiro.

Outro dado significativo na evolução de sábado para domingo (de 28 para 29 de março) diz respeito ao enorme aumento registado no concelho do Porto, que disparou de 417 para 941, reassumindo novamente a posição de município com maior número de infetados. Também em Lisboa houve novo aumento, embora mais moderado, já que passou de 594 para 633 casos confirmados.

Nota também para o facto de o número de casos nos arquipélagos continuar em valores próximos, embora agora com a Madeira (44) à frente dos Açores (41).

Ainda de acordo com o relatório hoje divulgado pela DGS, são 140 as mortes por covid-19, uma subida de 21 face ao dia anterior. Observa-se, porém, uma ligeira descida na taxa de crescimento de mortes, que passou de 19% no domingo para 18% esta segunda-feira.

Também no que concerne aos novos casos de infeções pelo coronavírus, há uma quebra para metade do ritmo de crescimento (baixou de 15,3% para 7,48%).