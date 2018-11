Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metro de Lisboa disponibiliza 32 novas rampas para passageiros com mobilidade reduzida

Mecanismo vai operar em 38 estações da rede metropolitana.

Por Lusa | 08.11.18

O Metro de Lisboa vai disponibilizar 32 novas rampas amovíveis, de modo a facilitar os acessos a passageiros com mobilidade reduzida, passando este mecanismo a operar em 38 estações da rede metropolitana, foi anunciado esta quinta-feira.



Esta medida pretende "atenuar o pequeno desnível existente entre o comboio e o bordo do cais, permitindo uma maior acessibilidade na deslocação dos utilizadores destes equipamentos", lê-se em comunicado.



Apenas as estações com elevador contarão com a instalação das rampas de acessibilidade.



Odivelas, Senhor Roubado, Ameixoeira, Lumiar, Quinta das Conchas, Saldanha I, Marquês de Pombal II e Rato são as estações da linha amarela que contarão com rampas amovíveis de acessibilidade aos comboios.



Na linha azul serão as estações da Reboleira, Amadora Este, Alfornelos, Pontinha, Carnide, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores, Baixa-Chiado, Terreiro do Paço e Santa Apolónia.



Telheiras, Alvalade, Roma, Alameda I, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré, na linha verde, também irão gozar de rampas de acesso aos transportes, bem como todas as estações da linha vermelha.



Para poderem utilizar este tipo de equipamento, os utilizadores devem, à entrada, pedir assistência a um funcionário do Metro.