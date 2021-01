Metro de Lisboa passa a horário de verão nas linhas Azul e Amarela na segunda-feira

O Metropolitano de Lisboa anunciou estasexta-feira que a partir de segunda-feira vai aplicar o horário de verão, nos dias úteis, nas linhas Amarela e Azul, tendo em conta a redução de utentes devido ao novo confinamento.

Numa nota, o Metro destacou que os ajustamentos "têm como pressuposto manter o limite máximo de dois terços da capacidade permitida em cada comboio" e que as medidas serão reavaliadas em permanência.

O Metro explicou que nas linhas Vermelha e Verde irá manter a oferta a 100%, na sua capacidade máxima disponível, sem alterações à oferta nos dias úteis, embora admita que o serviço nestas linhas poderá "ser ajustado, em função dos níveis de procura que se vierem a verificar".

Os horários e intervalos de circulação aos fins de semana e feriados vão manter-se com a já anunciada redução de seis para três carruagens em cada comboio em todas as linhas.

A empresa irá também encerrar provisoriamente, a partir de segunda-feira, alguns postos de venda e de atendimento ao cliente.

Mantém-se em funcionamento os postos de venda do Jardim Zoológico, Marquês de Pombal, Campo Grande, Cais do Sodré e Oriente, o posto Lisboa Viva Urgente no Marquês de Pombal, o Espaço Cliente do Campo Grande e o Espaço Navegante de Entrecampos.

Também a Área Metropolitana de Lisboa (AML) alertou hoje que os transportes rodoviários na AML serão reduzidos para corresponder à frequência com que circulam durante as férias escolares, na sequência do anúncio, pelo Governo, de encerramento das escolas.

A AML salientou que, como autoridade de transportes, irá articular-se com os operadores "para identificar quais os serviços de transporte público essenciais, que terão de manter-se em funcionamento".

Este ajustamento deverá assegurar a oferta nos períodos de maior procura, como o período de ponta da manhã e da tarde, e as alternativas de transportes em todas as localidades.

Os ajustes concretos aos horários podem ser consultados nos sítios na Internet e outros canais de comunicação dos operadores Rodoviária de Lisboa, TST -Transportes Sul do Tejo, Scotturb, Vimeca, Isidoro Duarte, JJ Santo António, Henrique Leonardo Mota e Barraqueiro - Boa Viagem e Barraqueiro - Mafrense.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na quinta-feira o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino durante 15 dias, a partir de hoje, para tentar travar os contágios pelo coronavírus detetado pela primeira vez no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

De acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, em Portugal morreram 9.920 pessoas diagnosticadas com covid-19, dos 609.136 casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.