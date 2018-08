Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metro de Lisboa substitui escadas rolantes da Baixa-Chiado a partir de segunda-feira

Obra será feita em duas fases e será iniciada com a substituição integral de dois lances de escadas mecânicas.

Por Lusa | 16:18

O Metropolitano de Lisboa vai substituir as escadas rolantes da estação da Baixa-Chiado a partir de segunda-feira, anunciou esta sexta-feira a empresa.



De acordo com o Metro, as escadas mecânicas da estação Baixa-Chiado serão substituídas "por equipamento novo e mais resistente face ao elevado fluxo de passageiros que se verifica nessa estação".



A obra será feita em duas fases e será iniciada com a substituição integral de dois lances de escadas mecânicas e infraestruturas no acesso poente da estação, no acesso ao Largo Luís de Camões.



No entanto, ficará sempre garantido o funcionamento de uma escada rolante no sentido ascendente (subida), sendo que o fluxo de passageiros no sentido descendente (descida) deverá efetuar-se através das escadas pedonais, acrescentou o Metropolitano.



A obra envolve um investimento total de 1,5 milhões de euros.



A primeira fase tem data prevista de conclusão para o final deste ano e a segunda fase para o final do segundo semestre de 2019.



Esta intervenção está inserida no plano "Acessibilidade e Segurança para Passageiros Idosos, Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida", que prevê a intervenção, até 2023, em mais 14 estações.