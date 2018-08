Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metro de Lisboa investe 136,5 milhões de euros

Vai gastar menos 73,5 milhões de euros na modernização do serviço de transporte.

Por Beatriz Garcia e Cláudia Machado | 09:06

O Metro de Lisboa foi autorizado pelo Conselho de Ministros a investir 136,5 milhões de euros na modernização dos serviços, através da aquisição de sistemas de sinalização e sete composições. São menos 73,5 milhões de euros face ao custo do orçamento que tinha sido aprovado em abril, que previa uma verba de 210 milhões de euros.



Segundo a resolução do Conselho de Ministros, publicada esta quinta-feira em Diário da República, o antigo plano de investimento consistia na instalação de um sistema de sinalização e controlo nas linhas Azul, Amarela e Verde e nos parques de máquinas e operações, bem como a aquisição de 14 novas unidades triplas - equivalente a sete comboios - , através de leasing operacional (contrato de aluguer temporário) a 21 anos, por 210 milhões de euros.



A modalidade de leasing foi revogada, uma vez que o Governo considerou que a "aquisição de bens e serviços" é uma medida mais "apta a garantir ganhos de eficiência e controlo de custos", refere o documento.



As novas aquisições vão ser financiadas através de transferências do Fundo Ambiental, "as quais poderão ocorrer a partir de 2019 e até ao pagamento de todos os montantes em dívida" , num valor máximo anual de 10,5 milhões de euros.



O Metro de Lisboa assinala este ano o seu 70º aniversário, através de um programa de visitas guiadas às estações, que se vai prolongar até 2019. Ontem, um grupo de 25 pessoas "viajou até ao passado" na estação Parque, na linha Azul, dedicada aos à época dos Descobrimentos portugueses, em simultâneo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, inscrita em azulejos.



Esta foi a temática escolhida em 1994 pela artista belga Françoise Schein.