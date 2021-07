Metro de superfície vai ligar Odivelas a Loures. Conheça a rota

"Não escondo a emoção de ver finalmente encarrilado o metro ligeiro até Loures. É um dia histórico, um sonho antigo que vai passar ao papel e do papel ao território", disse esta segunda-feira o primeiro-ministro António Costa, na assinatura do protocolo com os municípios de Loures e de Odivelas para um metro ligeiro de superfície a concluir até 2025, num investimento de 250 milhões de euros proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência.









O objetivo é que a obra arranque no final do próximo ano. A linha prevê cerca de 12 quilómetros em forma de U, entre o Hospital Beatriz Ângelo e o Infantado. Em Odivelas, haverá ligação com a linha amarela do Metropolitano de Lisboa.





Leia também Ligação por metro entre Loures e Odivelas "é concretizar sonho antigo", diz António Costa João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, sublinhou que o metro de superfície é a solução "mais económica e de execução mais simples", embora a sua capacidade de transporte seja dois terços da do metro convencional: "Com estes 250 milhões de euros, aquilo que faríamos eram dois quilómetros do metropolitano e três estações. Com estes mesmos 250 milhões faremos 12 quilómetros de rede, 18 estações, sete delas em Odivelas, 11 em Loures e servindo 175 mil pessoas". O governante revelou que do orçamento de 250 milhões de euros, 30 milhões serão destinados à aquisição de 20 novas composições.

Para Bernardino Soares, edil de Loures, a linha é uma "enorme conquista do município", único "na fronteira com Lisboa a não ter um meio de transporte pesado eficaz".





Já o autarca de Odivelas, Hugo Martins, frisou que a ligação do metro a Loures "vai trazer mais-valias ambientais e de mobilidade para o concelho", diminuindo o "congestionamento de trânsito" e a pressão sobre o município e aumentando o estacionamento.

saiba mais



1993







Leia também Metro vai ligar Loures a Odivelas em 2025 António Costa concorreu em 1993 às eleições autárquicas em Loures, concelho onde se integrava Odivelas. O candidato socialista foi derrotado por Demétrio Alves, do PCP. Em 2007, Costa venceria a Câmara Municipal de Lisboa.

Burro contra Ferrari



Na campanha de 1993 ficou famosa a corrida que Costa promoveu entre um burro e um Ferrari, na Calçada de Carriche, para denunciar os problemas no acesso a Lisboa e pedir Metro até Odivelas. O trânsito travou o Ferrari... e o burro ganhou.