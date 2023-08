Metro do Porto corta Linha Amarela entre Trindade e Santo Ovídio este fim-de-semana

A Linha Amarela (D) do Metro do Porto estará interrompida este sábado e até às 13h00 de domingo, entre as estações da Trindade e Santo Ovídio, para implementar um reforço de capacidade de tração, anunciou esta quarta-feira a transportadora.

"A circulação na Linha Amarela (D) será interrompida durante todo o dia 19 de agosto (o próximo sábado) e até às 13h00 de domingo (20 de agosto), nos dois sentidos do troço Santo Ovídio - Trindade", pode ler-se numa nota esta quarta-feira divulgada no 'site' do Metro do Porto.

Em causa está "uma operação de reforço de capacidade de tração na estação General Torres", em Vila Nova de Gaia, já que "serão finalizados os trabalhos que visam aumentar a capacidade energética da Linha Amarela, tendo já em vista as viagens a realizar na sua nova extensão (de Santo Ovídio até Vila d'Este), assim que a obra esteja concluída", o que está previsto para final do ano.