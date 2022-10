A empreitada da Linha Rosa do metro do Porto, entre S. Bento e a Casa da Música, Porto, ficará concluída no final de 2024, e a extensão da Linha Amarela até Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia, estará pronta no final de 2023. Entretanto, as obras que já estão em curso deixaram a descoberto, nas duas cidades, crateras de dimensão considerável, nos locais onde nascerão as futuras estações.