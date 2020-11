Metro do Porto e STCP em operação normal este fim de semana

A Metro do Porto e a STCP vão manter a operação habitual, este fim de semana, apesar das restrições impostas à circulação entre as 13h00 e as 05h00.

Em comunicado, a STCP informa que "a operação, em modo autocarro, será mantida sem qualquer alteração durante estes 15 dias, com o Estado de Emergência a vigorar em todo o território nacional". A principal operadora de transporte rodoviário da Área Metropolitana do Porto "está atualmente com uma oferta na ordem dos 103%, que se traduz no serviço regular das 69 linhas e no reforço transitório aos dias úteis, que beneficia o serviço de oito linhas de maior procura", indica. Já os elétricos históricos (linhas 1, 18 e 22) cessam às 13h00.

Também a Metro do Porto vai manter a operação normal "como em qualquer sábado ou domingo", indicou ao CM fonte oficial.

Já a transportadora Espírito Santo, que opera fundamentalmente em Vila Nova de Gaia, confirmou hoje que vai "manter o serviço normal e reforçá-lo em função da procura e necessário distanciamento social".

Em Matosinhos, a transportadora Maré anunciou, há dias, o reforço de oferta nas linhas 116 e 120, desde 2 de novembro, com oito e 12 viagens adicionais nos dias úteis, respetivamente. No mesmo dia entraram em operação três novas linhas (131, entre Angeiras e o MarShopping; 133, entre o aeroporto e Agudela; 135, entre a Senhora da Hora e a Exponor).