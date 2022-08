Milhares de curiosos já viram coração de D. Pedro IV antes da viagem para o Brasil

O coração de D. Pedro deixou este sábado de estar guardado para, pela primeira vez, estar em exposição na Igreja da Lapa, antes de viajar temporariamente para o Brasil no âmbito das comemorações do bicentenário da independência.



Este sábado foram milhares as pessoas que decidiram ver com os próprios olhos a peça da anatomia do rei, conhecido como "O Libertador", com uma longa fila a formar-se junto à igreja da Lapa, onde D. Pedro IV assistia à missa.





O coração do rei D. Pedro I do Brasil e D. Pedro IV de Portugal, que morreu em Queluz em setembro de 1834, estará em exposição até às 20h00 deste sábado e no domingo, entre as 10h00 e as 16h00. A entrada livre.