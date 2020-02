Milhares de foliões preparam festa do Carnaval

São cerca de dois mil os figurantes distribuídos por 24 grupos e escolas de samba que vão desfilar no Carnaval de Ovar. Os grandes dias (domingo e terça-feira) estão próximos e na Aldeia do Carnaval os trabalhos decorrem a todo o vapor. "É muito trabalho, mas vale a pena. Claro que quanto mais perto se está do dia mais, preocupações existem. Vamos ter, este ano, muita cor, muita alegria. Quem vier a Ovar não se vai arrepender", diz ao CM Maria Abrantes, da Escola de Samba Costa de Prata.

Os temas que vão ser apresentados este ano foram pensados com todo o cuidado e esperam surpreender os espectadores. "Este ano vamos de limpa-chaminés. Somos o último grupo do desfile e vamos terminar em grande", conta Renato Oliveira, dos Garimpeiros. "O tema deste ano é o ‘Espanto de Joanas’ e vamos espantar todos os males que existem. Esperemos que não chova, mas se isso acontecer, vamos alegrar na mesma toda a cidade", diz Lia Temudo, do grupo Joanas do Arco da Velha.

Como é norma em Ovar, os reis da festa são sempre pessoas da terra. "Fiquei muito contente com este convite. O Carnaval sempre fez parte da minha vida. Ainda hoje trabalho nos carros", conta Américo Pinho, rei da festa, juntamente com Esmeralda da Silva Sousa.

A organização do evento decidiu reforçar a segurança este ano e, por isso, a entrada da ‘Noite Mágica’, que decorre na véspera da terça-feira gorda, vai custar entre 1 a 3 euros. "Este valor simbólico permitirá reduzir o número de acessos ao recinto e qualificar o tipo de público, o que garantirá mais segurança à festa ", explica Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar.



Sons do Brasil marcam o ritmo da festa na Bairrada

É ao ritmo do samba que a Mealhada prepara mais uma edição do Carnaval. Luciana Abreu e o ator brasileiro Leonardo Vieira são os reis de uma festa que terá três desfiles, a 23 e 25, e um noturno, a 24.



Desfiles gratuitos e perto de Lisboa atraem milhares

O orçamento em Loures subiu para 300 mil euros e a organização espera ultrapassar os 150 mil visitantes. "Estamos perto de Lisboa e o corso é gratuito", disse João Silva, que dirige o evento.