Milhares de peregrinos esperados em Fátima nos dias 12 e 13 no regresso gradual à normalidade

O Santuário de Fátima prepara-se para receber milhares de fiéis para a Peregrinação Internacional Aniversária de outubro, nos dias 12 e 13, esperando a maior afluência desde o início da pandemia de covid-19.

Presididas pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia, e primaz do Brasil -- que chegou a ser convidado para presidir às cerimónias de 12 e 13 de maio de 2020, mas que devido à pandemia acabou por não se deslocar a Portugal -, as celebrações de terça e quarta-feira têm já inscritas 37 grupos de peregrinos de 12 nacionalidades, o que aponta para o gradual regresso à normalidade no Santuário da Cova da Iria.

A peregrinação de outubro, que celebra a 6.ª Aparição de Nossa Senhora, com particular destaque para o chamado "milagre do Sol", é a última grande peregrinação aniversária de um ano pastoral ainda muito marcado pela pandemia, pelo que, "apesar de nesta data estar em curso um progressivo e responsável desconfinamento, será obrigatório o uso da máscara e a higienização das mãos à entrada do Recinto", informou o Santuário de Fátima.

"Serão reforçadas algumas informações aos peregrinos pelo recurso a sinalética adicional à já existente. O Santuário recomenda especial cuidado e prudência aos peregrinos e participantes que façam parte de um grupo de risco e que pretendam participar nas celebrações. Tendo em conta a afluência de peregrinos em elevado número em algumas zonas específicas, reforça-se a delimitação de alguns espaços de maneira a criar perímetros de segurança e a gerir o acesso a locais suscetíveis de aglomerações", acrescenta a informação esta quinta-feira divulgada.

Além destas indicações, não existirão outras limitações à participação dos peregrinos, que "já poderá ser feita sem outros constrangimentos".

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, sublinhou em recente mensagem aos peregrinos que esta nova etapa representa uma "oportunidade" após "um ano e meio depois de tantas privações e sacrifícios em nome da (...) saúde e do amor ao próximo", cabendo "a cada um (...) a responsabilidade de garantir uma transição serena e progressiva para a normalidade".

"Com um novo horizonte, de olhos postos já na Peregrinação de outubro, deixamos um convite renovado para que venham à Cova da Iria, com a mesma responsabilidade com que nos habituaram durante este tempo de pandemia, mas sem outros constrangimentos, que não sejam de novo a proteção individual e a proteção ao próximo, como o uso da máscara e o distanciamento necessário" afirmou o responsável pelo Santuário de Fátima na mensagem.

Esta Peregrinação Aniversária tem o tema do ano pastoral - "Louvai o Senhor, que levanta os fracos" - e "insere-se na dinâmica para os próximos três anos, período em que o Santuário estará sintonizado com a preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)", agendada para 2023 em Lisboa.

A peregrinação começa oficialmente na terça-feira, às 21h30, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração no altar do recinto. No dia 13, às 09h00, terá lugar a recitação do terço, seguida de missa internacional, com a palavra ao doente e procissão do Adeus.