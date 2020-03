Militar da GNR de Vila Verde infetado com coronavírus

Um militar da GNR de Vila de Prado, em Vila Verde, Braga, está infetado com coronavírus. O operacional encontra-se a cumprir isolamento em casa.Segundo o que oconseguiu apurar, os restantes militares continuam ativos no serviço. Neste posto territorial trabalham cerca de 50 pessoas.A informação foi confirmada aopelo Delegado do Norte da Associação Profissional da Guarda.