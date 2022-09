O Ministério da Educação (ME) está a tentar encontrar colocação para “71 alunos” do colégio privado de educação especial Eduardo Claparède, Lisboa, que fecha em dezembro por falta de verbas.“Os serviços competentes do ME estão a desenvolver desde já diligências no sentido da realocação dos seus alunos em instituições que ofereçam melhores condições para tal”, afirmou a tutela ao. Só há mais quatro instituições destas características, financiadas pelo ME, que conseguem acolher menos de 30 crianças, segundo Fernanda Martins, do Externato Alfred Binet.