"Há uma redução da efetividade da vacina Covid na variante Ómicron", afirma perito

Marta Temido apela a mais uso de máscara, mais testes, mais controlo de fronteiras: A ministra da Saúde começa por apontar para uma nova dificuldade que é a variante Ómicron. Foram até ao momento sequenciados 69 casos, mas com base na estimativa "sabemos que a prevalência ronda já os 20%"."Sabemos que poderá ter uma prevalência de 50% na próxima semana e 80% no final do ano", afirma a ministra.Marta Temido apela a mais uso de máscara, mais testes, mais controlo de fronteiras:











"Cada um de nós tem de fazer mais. Este é um momento difícil".Quanto aos serviços de saúde refere que estes "começam a ressentir-se" com o "volume e procura mais intensa". Os cuidados hospitalares estavam na semana passada com níveis estáveis, "mas prevemos agravamento".Fala agora o perito Baltazar Nunes, do INSA, que refere que os cenários desenvolvidos têm uma larga margem de incerteza e que Maior transmissibilidade sugere aumento do número de casos, mas a expressão em hospitalizações, ainda é uma grande incógnitaIsso dependerá dois fatores: a efetividade perante a Delta que "tudo indica que será igual ou menor" e a efetividade das vacinas na infeção por Ómicron, em que há uma "redução"."Poderemos ter cenários em que o número de hospitalizações e cuidados intensivos ultrapassem bastante as linhas vermelhas e que obriguem a outras medidas", afirma o perito. "Neste momento é tudo muito incerto, temos de esperar alguns dias para perceber de que forma vai aumentar a transmissibilidade".Fala agora o especialista João Paulo Gomes que refere que a variante Ómicron é "muito mais transmissível do que qualquer outra variante que tenha circulado em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo".A ministra da Saúde, Marta Temido, e os peritos Baltazar Nunes e João Paulo Gomes fazem esta sexta-feira um ponto de situação sobre a pandemia de Covid-19 e da presença da variante Ómicron em Portugal.