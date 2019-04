Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra da Saúde vai a parlamento explicar processo de inclusão das vacinas da meningite B

Pediatras têm defendido a inclusão desta vacina no Programa Nacional de Vacinação.

11:28

A ministra da Saúde vai o parlamento para explicar o que está a ser feito para cumprir a inclusão das vacinas da meningite B, rotavírus e vírus do papiloma humano para os rapazes no Programa Nacional de Vacinação.



Os deputados da comissão parlamentar de Saúde aprovaram esta quarta-feira por unanimidade um requerimento do PCP que pedia a audição da ministra Marta Temido para "obter um esclarecimento cabal sobre a concretização da norma orçamental relativa à inclusão de três vacinas no PNV".



A deputada do PCP Carla Cruz lembrou esta quarta-feira que "quem tem dinheiro consegue" vacinar os seus filhos, enquanto que quem não tem possibilidades económicas não os está a vacinar contra a meningite B ou contra o rotavírus.



O PCP tinha proposto, em sede de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2019, a inclusão das três vacinas no PNV, proposta que foi aprovada com o voto contra do PS, lembram os comunistas no requerimento que foi apreciado e votado na comissão parlamentar esta quarta-feira.



O PCP defende a universalidade e gratuitidade das três vacinas em causa (meningite B, rotavírus e HPV para rapazes), com base em "evidências científicas".



O parlamento aprovou a inclusão destas três vacinas no Programa de Vacinação, o que as torna gratuitas, apesar de ainda não se conhecer a decisão técnica da Direção-geral da Saúde.



Vários pediatras têm defendido a inclusão da vacina da meningite B no Programa Nacional de Vacinação. Depois do êxito da vacinação contra a doença invasiva meningocócica do grupo C (MenC), já incluída no PNV, o grupo B passou a ser predominante, atualmente responsável por mais de 70% dos casos de doença meningocócica em Portugal.