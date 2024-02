A ministra da Agricultura reúne-se com representantes do setor e com o presidente da Câmara Municipal de Alcochete, esta sexta-feira, ao início da tarde, em Alcochete, na sede da autarquia.



Os agricultores concentraram-se esta sexta-feira em Alcochete, no Montijo e na Moita. O protesto está a condicionar os acessos à Ponte Vasco da Gama no sentido Sul/Norte.



A reunião com a ministra era uma exigência dos manifestantes.