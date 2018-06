Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministros e docentes em braço de ferro

Serviços mínimos para a atribuição de notas vai ser definido pelo colégio arbitral. Exame de Português foi extenso, dizem alunos.

01:30

Governo e sindicatos dos professores não se entenderam esta terça-feira, ao fim de três horas de reunião na Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, na definição dos serviços mínimos para a atribuição de notas aos alunos. "Não tendo havido acordo, caberá agora ao colégio arbitral tomar a decisão", disse o secretário de Estado da Educação, João Costa. A decisão será tomada por um juiz e dois advogados, um por cada uma das partes.



A contestação dos professores ocorre no período em que são feitos os exames. Ontem, mais de 77 mil alunos foram chamados à prova de Português do 12º ano. Muitos classificaram o exame de extenso. Na Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica (Lisboa), Vicente Brilhante, de 17 anos, disse que teve maiores dificuldades na parte da gramática. Também Francisco Santos, de 20 anos, confessou ter encontrado dificuldades.



Na Escola Emídio Garcia, em Bragança, Diogo Bento, de 16 anos, disse que o exame "foi demasiado longo". Por sua vez, Mara António, de 17 anos, afirmou que esperava que fosse "mais difícil". Opiniões idênticas às obtidas, em Portimão, junto dos alunos da Escola Secundária Poeta António Aleixo.



Novo modelo e rumor de fuga de informação

O exame de Português do 12.º ano teve menos perguntas de gramática, o que causou surpresa aos alunos. A exemplo de outros anos, houve rumores de fuga de informação.



Débora Sousa, Ana Margarida Luiz e Ana Ribeiro, alunas da Escola José Gomes Ferreira, em Benfica (Lisboa), ouviram dizer que Luís de Camões, Fernando Pessoa e Almeida Garret sairiam, o que aconteceu.



O Ministério da Educação esclareceu que não há indícios de falhas.