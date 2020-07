Moradas falsas dificultam contato entre autoridades de saúde e casos ativos de Covid-19

A secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, assumiu esta quarta-feira que "há dificuldades" no contacto entre as autoridades de saúde e casos ativos de Covid-19 por causa de "moradas falsas e alterações de morada".O problema, disse, "não se circunscreve a um problema de Lisboa e Vale do Tejo" mas agrava-se numa área metropolitana em que o preço das casas motiva alterações de residência e os documentos pessoais nem sempre são atualizados logo que se muda de casa.Confrontada com as críticas do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, a governante disse que "todas as críticas são bem-vindas e construtivas".