Moradores de freguesia de Loures desviados para hospital de Lisboa

"Os Bombeiros Voluntários de Camarate, enquanto legais responsáveis pela respetiva área de intervenção geográfica, foram igualmente surpreendidos com tal decisão política, que não foi pensada "para as situações de emergência", lê-se.As ambulâncias passaram a ser deslocadas para o centro de Lisboa, "com trajeto mais longo, mais demorado, sujeito às condicionantes de trânsito"."Estamos e estaremos sempre junto da "nossa" população, na defesa dos direitos da saúde, a primar pela prontidão de resposta a todas as situações de emergência e socorro. Tudo faremos para a reversão desta situação, que coloca indubitavelmente em causa a capacidade de socorro à população", informam os Bombeiros Voluntários de Camarate.