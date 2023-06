Uma colisão entre seis carros provocou dois feridos, esta sexta-feira, na curva antes do Túnel do Grilo, sentido Lumiar-Loures. Um dos feridos foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, o outro recusou ir ao hospital.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Camarate com sete elementos e dois veículos. O alerta foi dado às 16h21 e o trânsito esteve condicionado.