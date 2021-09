Moradores do Carregado passam noite na rua para terem consulta

Dezenas de moradores do Carregado, no concelho de Alenquer, manifestaram-se esta quinta-feira contra a falta de médicos de família e de cuidados primários. Protestaram junto ao centro de saúde, que serve 1800 utentes e tem apenas um clínico em permanência.





O problema persiste há vários anos e afeta, sobretudo, os 11 mil habitantes que não têm sequer médico de família: é recorrente passarem a noite junto à unidade para conseguirem marcar uma consulta.Paula Ferreira, de 60 anos.A indignação da população levou já representantes da Câmara de Alenquer a reunirem-se, esta semana, com membros do Governo, adiantou a organização do protesto.