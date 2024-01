Rodrigo Assunção, pedreiro, 65 anos, morava sozinho num rés do chão do prédio n.º 47 A, na Rua D. José Guimarães e Torres, no centro de Setúbal. No sábado à tarde, pelas 15h00, os vizinhos depararam-se com a porta da casa entreaberta e deram o alerta à PSP. Rodrigo estava morto, no meio da sala, ferido no nariz.









