Morreu José Mestre, o "homem sem rosto" conhecido na zona do Rossio em Lisboa

Morreu José Mestre, o "homem sem rosto" muito conhecido na zona do Rossio, em Lisboa onde ajudava a orientar o trânsito.O homem, de 65 anos, sofria de uma hemangioma cavernova, uma malformação congénita que lhe criou um tumor de 46 centímetros.Em 2011, José Mestre realizou quatro cirurgias no Hospital de St. Joseph, em Chicago, nos EUA, para remover um tumor de 5,5 quilos que lhe ocupava toda a cara. O tratamento médico não se realizava em Portugal e, por isso, José foi até aos Estados Unidos à procura de apoio médico. Depois da operação foi acompanhado no Hospital Amadora-Sintra.Nessa altura, José revelou ao Correio da Manhã que estava melhor desde a operação. "Não vejo do olho esquerdo, mas estou bem", garantiu, afirmando ainda que "gostava que as pessoas fossem mais corretas".José vivia em Sintra e viajava todos os dias de comboio para o Rossio.