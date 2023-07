Morreu o historiador José Mattoso

O historiador José Mattoso morreu este sábado, aos 90 anos. A informação é avançada pelo jornal Observador, que cita fonte próxima da família, e pela RTP3.José Mattoso é uma das principais referências do País no estudo das origens de Portugal e do período da Idade Média, em particular.Nascido na cidade de Leiria em 1933, José Mattoso integrou cedo a congregação do mosteiro de Singeverga, em Santo Tirso, como monge beneditino, o que o levou à investigação história das ordens religiosas em Portugal entre os séculos VI e XV e da aristocracia nos séculos X a XIII.Mais tarde, decidiu pedir a dispensa dos votos religiosos e regressar à vida laica. Casou-se e passou a dar aulas de História Medieval na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nunca perdeu a fé na igreja e chegou a admitir, em entrevistas, a hipótese de, um dia, regressar à vida monástica o que nunca se concretizou.Possui uma vasta obra publicada, que inclui títulos como ‘Identificação de um País’ (1985) e as coletâneas ‘História de Portugal’ e ‘História da Vida Privada em Portugal’.