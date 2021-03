Em dois meses e meio, desde o início do ano, morreram de Covid-19, em Portugal, 9732 pessoas, o que representa mais de metade (58%) do total de óbitos provocados pela doença após um ano desde a primeira morte, ocorrida a 16 de março de 2020. Desde então morreram 16 725 pessoas com a doença.





Em 2020, foram registados 6993 óbitos por Covid-19, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). Já o mês de janeiro de 2021 foi claramente o mais letal, com 5805 mortes, enquanto em fevereiro morreram 3558 pessoas, e em março faleceram mais 369, até ao dia de terça-feira. Houve 4611 óbitos de pessoas residentes em lares, o que representa 28% do total de mortos. Destes óbitos, 802 ocorreram no Norte, 1263 no Centro, 1909 em Lisboa e Vale do Tejo, 526 no Alentejo e 111 no Algarve.