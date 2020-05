Moto Clube dos Bombeiros Portugueses promove campanha para viseiras de bombeiros

O Moto Clube dos Bombeiros Portugueses está a promover uma campanha de recolha de tampinhas par fazer viseiras para os bombeiros do Algarve, que conta com a colaboração de uma empresa local.Segundo oapurou, trata-se do Projeto Tampinhas. As tampas podem ser entregues nos quartéis dos Bombeiros Voluntários de Lagos, Portimão, Lagoa, Silves, S. Bartolomeu de Messines, Albufeira, Faro - Cruz Lusa e ainda no destacamento de Alcantarilha e na sede do Moto Clube dos Bombeiros Portugueses, em Silves.O sucesso da iniciativa, que deveria ter terminado em abril, levou a que o Moto Clube a prolongasse, tendo já sido recolhidas diversas cargas de tampinhas. Ontem, o Algarve mantinha o total de 345 infetados e 13 óbitos.

