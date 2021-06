O aquecimento global vai empurrar mais para Norte espécies de peixe como o bacalhau, mas também robalo, pescada-do-atlântico, linguado e solha, dificultando a captura e colocando em causa os atuais hábitos alimentares.Um estudo do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve concluiu que as alterações climáticas aceleram a deriva para Norte, que pode contudo ser retardada se forem reduzidos os gases com efeito de estufa,...