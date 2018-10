Mudanças climáticas podem provocar escassez da cerveja

Investigação revela riscos para produção de cevada, um dos ingredientes mais usados no fabrico da bebida.

19:07

Uma nova investigação revela mais um efeito nefasto do aquecimento global, que pode pôr em perigo hábitos de consumo milenares. O estudo sugere que, num futuro próximo, deverá existir menos cerveja e a que existe ficará mais cara devido aos efeitos das mudanças climáticas. Fenómenos como ondas de calor extremo e secas põem em risco a produção e a colheita global de cevada, uma das principais matérias-primas usadas para fabricar a bebida.

O estudo envolveu investigadores de várias universidades para analisar modelos climáticos e examinar como as plantações de cevada deverão ser afetadas nos próximos 80 anos. Em seguida, modelos económicos foram usados para estimar o impacto no abastecimento e no preço da cerveja, segundo avança o jornal The Guardian.

Os testes descobriram que o consumo da bebida deve cair cerca de um terço na Irlanda, Bélgica e República Checa. Mesmo no melhor cenário climático possível, em que as emissões de CO2 responsáveis pelo aquecimento global são cortadas em grande escala e muito rapidamente, ainda haverá queda de produção entre 9 e 13 por cento da produção de cerveja nestes países, tradicionalmente dos maiores mercados de consumo da bebida.

A escassez fará o preço da cerveja subir, avançam os pesquisadores. Os mais atingidos serão os consumidores da Polónia, com o aumento de cinco vezes o preço atual. Na Irlanda, Bélgica e República Checa, os valores pagos pela bebida devem duplicar.

Apenas um sexto da cevada produzida no mundo é utilizada para a produção de cerveja, dado que a maior parte da colheita se destina à alimentação de animais.

No entanto, em situações que a produção diminui, a alimentação é prioridade e a quantidade de cevada disponível para a fabricação de cerveja diminui, o que faz com que os preços subam.

Os especialistas explicam ainda que usar outros géneros de grãos (como trigo ou milho) para fabricar cerveja não é uma opção, pois todas as plantações serão afetadas da mesma forma pelas mudanças climáticas. Além da cerveja, produtos como chocolate, café e chá também deverão ficar mais caros pelos mesmos motivos.