Alterar portagens na A28 em Matosinhos para promover o uso da A41, eliminar os pórticos da A4 a poente da A3 e colocar um no nó entre as duas autoestradas, instalar mais controlos de velocidade na Via de Cintura Interna (VCI), e afetar uma viatura da PSP em exclusivo àquela via nas horas de ponta. Estas são as medidas que o município do Porto espera que sejam tomadas com urgência para aliviar o trânsito na VCI, por onde passaram 125 500 veículos por dia no ano passado.









