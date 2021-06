Mulher com a primeira dose da vacina Covid morre após surto num lar em Faro

Uma idosa, residente no lar Torre de Natal, em Faro, morreu este sábado, vítima de Covid-19. A mulher era um dos dois utentes que se encontravam hospitalizados.A vítima só tinha tomado uma das doses da vacina Covid em janeiro, tendo, após a primeira dose, testado positivo ao vírus.A idosa recuperou, mas em junho voltou a ficar doente com Covid-19, tendo, desta feita, morrido da doença.O surto continua ativo no lar com 14 utentes e seis funcionários infetados.O primeio caso foi de um utente que foi transportado ao hospital onde se viria a confirmar estar infetado com o vírus.