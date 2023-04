A mulher do sociólogo Boaventura Sousa Santos faz parte da Comissão de Ética do Centro de Estudo Sociais, organismo da Universidade de Coimbra, onde o marido é suspeito da prática de assédio Sexual.



A presença de Maria Irene Ramalho na referida comissão acabava por inibir a apresentação de queixas por parte das vítimas, segundo disseram várias investigadoras ao jornal "Nascer do Sol".









